Оранжевый уровень опасности объявили в Петербурге из-за шторма

В Петербурге и Ленобласти в понедельник объявлен оранжевый уровень опасности, сообщает пресс-служба МЧС.

В городе ожидаются кратковременные дожди и штормовой ветер. Дневная температура поднимется до 20 градусов, ночью - до 15 градусов. Также в регионе сохраняется вероятность лесных пожаров.

Ветер в западных и северо-западных районах достигнет 12 метров в секунду, в прибрежных - до 15 метров в секунду. Ветер поднимет уровень воды в реках и каналах Северной столицы.