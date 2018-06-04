В середине недели в Москве ожидается сильное похолодание

В середине текущей недели в Москве и Подмосковье ожидается похолодание, сообщил глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Синоптик сравнил погоду с качелями и сообщил, что погода будет как превышать норму, так и быть ниже ее.

В понедельник ожидается до плюс 25 градусов, однако ближе к вечеру будет усиление ветра до 12-17 метров в секунду. В ночь на вторник на столичный регион обрушаться ливни и грозы. Днем ожидается не более плюс 16 градусов.

Среда станет самым холодным днем недели: температура опустится по плюс 6-7 градусов, при этом днем она составит 11-13 градусов. Ночью со среды на четверг ожидается плюс один градус.