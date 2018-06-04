Река полностью подтопила село Усть-Янск в Якутии

КГУ «Служба спасения республики Саха (Якутия)» сообщает, что река Яна подтопила все село Усть-Янск, в частности, дизельную электростанцию. По этой причине в населенном пункте нет света. Котельная работает от резервного источника питания.

Уровень воды в Усть-Янске на 4 июня 1162 сантиметра при критических 1023 сантиметрах. Спасателей следят за ситуацией и оказывают помощь населению.

По последним данным, 3 июня в поселок Казачье на вертолете эвакуировали 24 человека. Ожидают вертолет для эвакуации еще 18 человек.

Напомним, в Якутии ввели режим ЧС федерального уровня.

Несколько дней назад из-за паводка эвакуировали трех человек, которые пытались добраться из города Среднеколымск в село Хатынганах.