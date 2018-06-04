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7:23   4 Июня 2018
Россия
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Бывшего футболиста «Арсенала» обокрали грузчики ПАО «Аэрофлот»

Бывшего футболиста «Арсенала» обокрали грузчики ПАО «Аэрофлот»

Полиция задержала двух грузчиков в аэропорту Шереметьево, которые похитили 11 тысяч долларов у гражданина Великобритании. Об этом сообщила  официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Уточняется, что пострадавший — бывший футболист «Арсенала» и сборной Нигерии Нванкво Кану.

По словам Волк, накануне Кану обратился в калининградскую полицию с заявлением о пропаже денег. Футболист прилетел из Лондоне в Москву, а затем из Шереметьево вылетел в Калининград. Потерпевший получил свой багаж в аэропорту Храброво, но отсутствие денег обнаружил только в гостинице.

В связи с инцидентом полиция задержала двух грузчиков 29 и 35 лет, которые грузили багаж рейса Лондон-Москва и похитили деньги.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «кража». В ближайшее время деньги будут изъяты и переданы владельцу.

Как сообщили в дирекции по связям с общественностью АО «Международный аэропорт Шереметьево», по запросу полиции были проверены камеры  видеонаблюдения воздушной гавани. Задержанные грузчики оказались сотрудниками ПАО «Аэрофлот».

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Автор: Олег Королев
#арсенал #грузчики #шереметьво
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