Корабли ТОФ провели стрельбы в Японском море

Руководитель отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский сообщил, что большой десантный корабль «Николай Вилков» и эскадренный миноносец «Быстрый» Тихоокеанского флота провели учения в Японском море.

Прошли стрельбы на подавление скрытых целей на берегу, осуществили серию артиллерийских стрельб по «воздушной цели» и буксируемому щиту, а также уничтожили плавающую мину.

По его словам, мероприятия прошли в рамках сдачи морских элементов курсовой задачи К-2 (действие одиночного судна в море по предназначению).

В свою очередь в Сибири экипажи пусковых установок подвижных грунтовых ракетных комплексов «Ярс» и «Тополь» отработали несение боевого дежурства. Сообщают, что занятия вели круглосуточно, поэтому в полной мере смогли проверить уровень готовности спецтехники, личного состава и оружия к длительному дежурству.