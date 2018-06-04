New York Times сообщает, что Facebook за последние годы заключил контракты, которые открыли доступ к личной информации пользователей, минимум с 60 производителями смартфонов и других электронных устройств. Большинство из них все еще действительны.

В публикации сказано, что эти документы в очередной раз ставят под сомнение соблюдение компанией собственных правил защиты информации пользователей. Помимо этого, отмечается, что производители электронных устройств получили доступ к данным и друзей пользователей популярной американской социальной сети.

Ранее СМИ сообщили, что канадская компания AggregateIQ тоже владела личными данными (адресами, номерами телефонов, почтами и т.д.) свыше 750 тысяч пользователей Facebook.