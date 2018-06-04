В Гватемале число погибших из-за извержения вулкана возросло до 25 человек

Количество погибших при извержении вулкана Фуэго в Гватемале увеличилось до 25 человек, сообщили в национальной службе по снижению последствий стихийных бедствий.

Ранее сообщалось о семи погибших и почти трех сотнях раненых.

Согласно данным канала RBC Noticias, 653 человека помещены во временные убежища. Большинство из них (378) в департаменте Эскуинтла и 275 - в Сакатепекесе.

Ранее сообщалось, что власти страны объявили красный уровень тревоги в нескольких населенных пунктах. Закрыт международный аэропорт «Аурора».