Японский зонд находится на завершающем этапе полета к астероиду Рюгу

Японское аэрокосмическое агентство JAXA сообщило, что космический зонд «Хаябуса-2» находится на завершающем этапе полета к околоземному астероиду из группы Аполлона Рюгу (162173). Согласно плану, на нем он совершит посадку в период между 21 июня и 5 июля.

Вспомогательный двигатель на химтопливе будет корректировать направление полета.

Диаметр астероида — девять сотен метров. Его расположение между Землей и Марсом. Японский аппарат должен взять на Рюгу образцы пород и вернуться с ними в конце 2020 года.

Предшественник этого зонда отличился тем, что впервые в истории науки аппарат доставил на Землю материалы, которые собрал на поверхности другого космического объекта (не с Луны). Он взял их с астероида Итокава.

В свою очередь Китай в мае успешно запустил спутник-ретранслятор «Цюэцяо» для лунной миссии «Чанъэ-4».