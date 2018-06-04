СМИ: Новые пешеходные переходы появятся в России

Новый тип пешеходных переходов появится в России, сообщают «Известия» со ссылкой на разработчиков проекта.

По данным газеты, предварительная версия предусматривает постройку приподнятых на десять сантиметров пешеходных переходов рядом с подъездами и детскими площадками.

Разработчики уверены, что такая конструкция заставит водителей тормозить перед переходом или лежачим полицейским.

Руководитель проектно-технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александр Шумский сообщил «Известиям», что проект будет готов к концу года, в 2019 ожидается его утверждение.