СМИ: Новые пешеходные переходы появятся в России
Новый тип пешеходных переходов появится в России, сообщают «Известия» со ссылкой на разработчиков проекта.
По данным газеты, предварительная версия предусматривает постройку приподнятых на десять сантиметров пешеходных переходов рядом с подъездами и детскими площадками.
Разработчики уверены, что такая конструкция заставит водителей тормозить перед переходом или лежачим полицейским.
Руководитель проектно-технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александр Шумский сообщил «Известиям», что проект будет готов к концу года, в 2019 ожидается его утверждение.