Площадь лесных пожаров значительно выросла в Бурятии

Представители лесного хозяйства Бурятии сообщили, что площадь пожаров в лесной зоне за одни сутки выросла со 150 до 450 гектаров.

Однако специалисты ликвидировали два возгорания: в Иволгинском и Селенгинском районах.

По информации на 0:00 часов 4 июня пожарные продолжают тушить пять участков в лесу, где распространилось пламя. Два очага локализовали, три действуют.

К операции подключились военные. Они помогают тушить пламя в районе Бараты (Селенгинский район).

Всего привлекли порядка 60 военных и пять единиц спецтехники, путепрокладчик за сутки создал минерализованную полосу длиной около 1,7 тысячи метров.

Ранее сообщали, что с тех пор, как начался пожароопасный сезон, в Бурятии зарегистрировали 178 возгораний. В общей сложности пламенем были затронуты 10,4 тысячи гектаров.