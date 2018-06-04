Поликлинику восстановили в сирийском городе Дума

Сирийское министерство здравоохранения сообщило, что восстановление поликлиники в городе Дума завершили.

В скором времени она начнет работать. Это вторая по счету восстановленная поликлиника в Восточной Гуте. На очереди еще четыре. В ведомстве добавили, что отремонтировать предстоит и одну больницу в городе Дума. На полное ее восстановление понадобится до 15,5 миллиона долларов.

Ремонтно-восстановительные работы затронули не только медучреждения. Так в небольшом сирийском городе Маалюля восстанавливают храм. Немаловажно, что в Восточной Гуте скоро вновь начнут работать школы. День открытия учебных заведений очень ждут дети.