В Гватемале из-за извержения вулкана власти объявили красный уровень тревоги

Гватемальские власти объявили красный уровень тревоги после начала извержения вулкана Фуэго, сообщает канал MVS Noticias.

Служба гражданской обороны сообщает, что режим повышенной опасности действует в городах Чимальтенанго, Алотенанго, Эскинтла, Сакатепекес и Йепокапа. На остальной территории страны сохраняется оранжевый уровень тревоги.

Вулканы выбрасывает столбы дыма и пепла на высоту до десяти километров, пепел распространяется ветром со скоростью до 40 километров в час. Жертвами стихийного бедствия стали семь человек. Эвакуированы более трех тысяч человек.