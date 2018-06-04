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5:48   4 Июня 2018
Россия
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Специалисты из России создали перспективный тугоплавкий материал

Специалисты из России создали перспективный тугоплавкий материал

Представители Дальневосточного федерального университета сообщили, что их ученые совместно с Дальневосточным отделением Российской академии наук создали тугоплавкий материал с рекордной температурой плавления.

На сегодняшний день он рекорд у карбида тантала-гафния. Его температура плавления — 4200 градусов по шкале Кельвина. Замерить температуру выше нельзя, но ученые рассчитали, что их новый материал обогнал рекорд на 200К, передает РИА «Новости».

По словам ученых, его можно использовать в ракетном, космическом, авиационном производстве и термоядерной энергетике. На данный момент занимаются изучением пути твердофазных превращений, которые происходят при синтезе.

Ранее сообщали, что в ДВФУ при поддержке IBM изучает влияние частиц аэрозоля на изменение климата. Влияние частиц недостаточно изучено, по этой причине ему стоит уделить особое внимание.  

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Автор: Анастасия Аои
#россия #владивосток #приморье #наука #общество #ученые #дво ран #двфу #тугоплавкость
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