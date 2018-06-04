В Китае выразили сожаление из-за обращения ЕС в ВТО по торговому спору

Китай сожалеет, что Евросоюз обратился в ВТО по спору о передаче технологий, сообщает министерство коммерции КНР.

В ведомстве напомнили, что ЕС считает, что меры Китая по передаче технологий не соответствуют положениям Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности и другим принципам ВТО.

Министерство подчеркивает, что Пекин и Брюссель создали механизмы сотрудничества в сфере интеллектуальной собственности на уровне рабочих групп, которые поддерживают постоянный контакт через механизм и уже достигли положительных результатов в ряде областей.

Ранее Еврокомиссия сообщила, что ЕС инициирует в минувшую пятницу дело против несправедливой передачи технологий, связанной с китайским законодательством. Брюссель обвиняет Пекин в нарушении интеллектуального права.