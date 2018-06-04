Мексика перед ЧМ-2018 открывает в России постоянный центр бизнеса

Мехико откроет на территории Москвы постоянный центр бизнеса, сообщает гендиректор Америко Аляторре.

Торжественное открытие запланировано на текущий месяц. С 11 июня центр начинает работу на постоянной основе.

В Мексике хотели, чтобы центр начал функционировать к началу чемпионата мира по футболу, который начнется 14 июня. Центр располагается на территории агрокластера «Фудсити» в Москве.

В интервью РИА «Новости» Аляторре заявил, что данный проект является самым важным для торговых отношений между странами с постоянным участием разных штатов Мексики и частной инициативы.