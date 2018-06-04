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5:30   4 Июня 2018
Весь мир
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Эксперт: Стоимость биткоина на этой неделе продолжит снижаться

Эксперт: Стоимость биткоина на этой неделе продолжит снижаться

Стоимость криптовалюты биткоин по итогам торгов 3 июня — 7,725 тысячи долларов. По итогам 27 мая она составляла 7,334 тысячи долларов (информация портала CoinMarketCap).

Работник из «Альпари» Владислав Антонов предполагает, что на цену повлияла и новость из Республики Корея. Там парламент посоветовал правительству убрать запрет на публичное размещение токенов, передает РИА «Новости». Рынок перешел в фазу консолидации. 

Эксперт считает, что стоимость популярной криптовалюты в лучшем случае достигнет 7,38 тысячи долларов, но эту неделю считает «мягко негативной».

По его словам, есть вероятность, что курс продержится на уровне семи тысяч долларов не одну неделю, но надежд на это мало. Он прогнозирует снижение.

Накануне стало известно, что Google запрещает рекламу биткоина и другой криптовалюты на своих платформах,  но недавно заявила о возможном создании собственной криптовалюты. Специалисты уверены, что это недобросовестная конкуренция.   

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Автор: Анастасия Аои
#экономика #криптовалюта #общество #весь мир #биткоин #bitcoin
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