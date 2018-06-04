Египет одобрил ввоз крупной партии пшеницы из России

Египетские власти одобрили ввоз ранее задержанной российской пшеницы.

Газета «Аль-Яум ас Сабиа» сообщила, что была проведена повторная экспертиза, которая показала содержание грибка спорыньи на уровне 0,01 процент.

Ранее СМИ сообщили, что в египетском порту Сафага была задержана партия пшеницы из России объемом 63 тысячи тонн. Отмечалось, что в ней было выявлено содержание спорыньи на уровне 0,06 процентов.

В Египте максимальная норма содержания грибка составляет 0,05, что соответствует международным стандартам.