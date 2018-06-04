Bloomberg сообщает, что Microsoft договорилась о покупке крупнейшего веб-сервиса для хостинга IT-проектов и их совместной разработки GitHub.

В публикации сказано, что официально заявление на этот счет могут сделать 4 июня. На сегодняшний день сумма и условия сделки неизвестны.

Веб-сервис, основанный в Америке почти десять лет назад, уже в 2015 году стоил около двух миллиардов долларов.

Накануне стало известно, что Microsoft намерена заключить контракт с американской разведкой и предоставить ей серверы для хранения данных. Такое сотрудничество в компании называют огромной победой.

В свою очередь Google не собирается продлевать контракт с Пентагоном на участие в программе по применению искусственного интеллекта.