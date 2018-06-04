Испытания первой многоразовой возвращаемой ракеты начнутся в РФ в 2022 году
Первую многоразовую российскую космическую ракету испытают в 2022 году, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководство проектной группы Фонда перспективных исследований (ФПИ) Бориса Сатовского.
В рамках совместного проекта Роскосмоса, Объединенной авиастроительной корпорации и ФПИ завершился проект возвращаемого ракетного блока многоразовой ракетно-космической системы сверхлегкого класса, способной вывести на орбиту до 600 килограмм.
Сатовский сообщил РИА «Новости», что облик многоразовой ракеты определен. Летные испытания запланированы на 2022 год.