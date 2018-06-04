СМИ: Google начнет продвигать свою криптовалюту, запрещая рекламу биткоина

The Independent сообщает, что компания Google запрещает любой вид рекламы биткоина и иной криптовалюты на своих платформах, чтобы рекламировать и развивать собственную криптовалюту.

В начале весны она объявила об этом запрете, который стал действовать с первого июньского дня, но недавно заявила о возможном создании собственной криптовалюты. Эксперты считают, что это недобросовестная конкуренция.

Накануне сообщили, что Google прекращает выпуск планшетов на операционной системе Android. По мнению специалистов, это связано с тем, что с ними она не заняла лидирующие позиции на рынке.