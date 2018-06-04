Лавров обсудил с главой МИД КНР ситуацию вокруг Корейского полуострова

Министры иностранных дел РФ Сергей Лавров и КНР Ван И обсудили на встрече ситуацию вокруг Корейского полуострова, сообщает МИД Китая.

Встреча прошла в воскресенье в южноафриканской Претории, где сегодня открывается заседание глав МИД БРИКС.

Стороны обменялись мнениями о ситуации вокруг полуострова и согласились усилить взаимодействие и координацию, а также приложить усилия для денуклеаризации и установления мира.

Лавров прибыл в ЮАР в воскресенье, в преддверии встречи министров. Он провел переговоры с Ван И и новым главой ЮАР Сирилом Рамапосой.