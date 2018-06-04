Синьхуа сообщает, что по меньшей мере семь человек стали жертвами извержения вулкана Фуэго в Гватемале. Еще 296 человек пострадали. Людей эвакуируют.

В связи с извержением вулкана закрыли международный аэропорт Ла Аурора.

Фуэго 3,7 километра в высоту. Расположение — четыре десятка километров юго-западнее столицы Гватемалы. За этот год извергается второй раз.

В мае штат Гавайи объявили зоной бедствия из-за извержения вулкана Килауэа. Американский лидер Дональд Трамп распорядился предоставить ему федеральную помощь. Тысячи эвакуированных, множественные разрушения.