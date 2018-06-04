СМИ: Северная Корея поменяла военное руководство

Пхеньян сменил трех высокопоставленных военных в США на фоне подготовки к саммиту с США, сообщает «Ренхап».

Источник агентства сообщил, что министра ВС КНДР Пак Ен Сика заменил замминистра народных вооруженных сил Но Гван Чхоль, а глава штаба армии Ли Мен Су - замначальника генштаба Ли Ен Гиль.

Также пост пост покинул начальник главного политического управления северокорейской армии Ким Чон Гак. На его место назначен бывший председатель пхеньянского комитета Трудовой партии Кореи Ким Су Гиль.

По словам источника агентства, военное руководство поменяли из-за «закостеневшего образа мыслей», который не соответствует текущей обстановке. Новые начальники моложе предшественников, что можно рассматривать как смену поколений.

Назначения нового военного руководства было проведено 17 мая, во время расширенного заседания центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи.