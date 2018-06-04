Ученые оснастят роботов «нервной системой»

Синьхуа сообщает, что сотрудники Сеульского национального университета и работники Стэнфордского университета создали искусственную нервную систему для роботов. Благодаря ей они почувствуют соприкосновение с объектами.

Под обшивкой роботов разместят сенсорную систему. С помощью датчиков будет передаваться информация и затем создаваться ответная реакция на прикосновение. Роботы станут более похожими на людей в плане реагирования на внешние раздражители. Принцип работы схож с нервной системой: ощущения с поверхности кожи передаются в мозг, а тот отдает команды мускульной системе.

В мае сообщили, что сотрудники американского института создали робота весом в 2,7 килограмма, который умеет летать и плавать.