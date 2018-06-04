Россия и Сербия летом проведут совместные учения

В августе пройдут совместные учения ВС Сербии и России, сообщил командующий войсками Западного военного округа Андрей Картаполов.

В интервью «Красной звезде» он сообщил, что российские мотострелки и авиация будут участвовать в учениях с подразделениями сербской армии.

Картаполов отметил, что в стрельбах во второй половине августа поучаствуют мотострелковое подразделение, дислоцированное в Ленинградской области.

В октябре минувшего года в Липецке прошли тренировочные летно-тактические полеты ВКС РФ и ВВС Сербии.