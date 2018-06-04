Принцип сортировки постов объяснили разработчики Instagram

Многие пользователи социальной сети Instagram стали заявлять, что не видят некоторые новые фото друзей после недавних обновлений. Разработчики поделились информацией о принципах сортировки, почему это происходит.

Контент, который появляется в новостной ленте этой социальной сети, зависит от интересов пользователя. Первыми ему покажут публикации тех аккаунтов, на фото которых он чаще всего ставит лайк. В случае, если пользователь переписывается с кем-то с помощью Direct, публикации этого человека выходят на первое место, передают СМИ.

Накануне стало известно, что затраты Канады на кампании в социальных сетях превысили расходы на телерекламу. В 2017 году из 55 процентов расходов на рекламу в цифровых медиа 23,3 процента пришлись на посты в Facebook и Instagram.