Канадский премьер Джастин Трюдо заявил, что правительство собирается честно работать совместно с Америкой, несмотря на имеющиеся разногласия. Канада настроена на заключение новых соглашений по торговле и готова отстаивать свои интересы.

Трюдо сообщил, что канадская сторона заинтересована в том, чтобы Соединенные Штаты «чувствовали себя хорошо».

Накануне Business Insider сообщил, что война в области торговли, которую устроил американский президент Дональд Трамп для поддержания рынка труда Соединенных Штатов, в результате плохо скажется на рабочих.

Напомним, что для стран Евросоюза, Мексики и Канады с 1 июня вступили в силу повышенные американские пошлины на металлы. Ряд стран собираются оспорить решение Соединенных Штатов во Всемирной торговой организации.