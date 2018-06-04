При мощном извержении вулкана в Гватемале погибли шесть человек
Вулкан Фуэго начал извергаться в Гватемале, сообщает служба по снижению последствий стихийных бедствий центральноамериканской республики.
Жертвами стихийного бедствия стали шесть человек, еще 20 пострадали. Десятки человек числятся пропавшими без вести.
Мексиканский каналTV Azteca отмечает, что нынешнее извержение стало одним из самых сильных за последние годы. Пепел выпал в семи муниципалитетах. Закрыт международный аэропорт столичный аэропорт «Аурора».
Ранее сообщалось, что на Гавайях трех человек эвакуировали из окружения потоками лавы вулкана Килауэа.