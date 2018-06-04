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3:03   4 Июня 2018
Весь мир
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Меланья Трамп не поедет с супругом на саммиты в Сингапур и Канаду

Меланья Трамп не поедет с супругом на саммиты в Сингапур и Канаду

Представитель Белого дома Стефани Гришэм сообщила, что первая леди Соединенных Штатов Меланья Трамп не поедет с американским лидером Дональдом Трампом на саммит G7 (пройдет в Канаде) и саммит США-КНДР (состоится в Сингапуре).

Она сообщила, что на прошлой неделе Меланья Трамп принимала участие во встречах с персоналом и намерена продолжить их на этой неделе. Однако на публике ее не было уже довольно давно.

Напомним, 19 мая она вернулась в Белый дом после почти недельного пребывания в медцентре. Меланью Трамп госпитализировали из-за проблем с почками. Сообщают, что операция прошла успешно и осложнений нет.

СМИ зафиксировали публикацию ее супруга, в которой он поздравлял первую леди Америки с возвращением, но допустил ошибку в ее имени.

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Автор: Анастасия Аои
#сша #политика #трамп #канада #саммит #весь мир #сингапур #меланья трамп
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