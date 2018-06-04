Командующий сообщил об укомплектовании войск ЗВО современной техникой

Воинские части Западного военного округа будут укомплектованы современной техникой на 65 процентов к концу года, сообщил главнокомандующий ЗВО Андрей Картаполов.

В интервью газеты Минобороны «Красная звезда» он сообщил, что перевооружение позволит существенно увеличить боевой потенциал. До конца года ожидается поступление более тысячи единиц новейшей боевой техники.

Он отметил, что в частях округа продолжается работа по совершенствованию инфраструктуры и вводу новых объектов боевой подготовки, в том числе на основе приобретенного в Сирии опыта.