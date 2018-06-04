Евродепутат предсказал распад правительства Эстонии из-за стоимости пива

Депутат Европарламента от Латвии Артис Пабрикс заявил, что правительство Эстонии не протянет долго из-за высокой стоимости пива.

На своей странице в Twitter он написал, что при цене на пиво в 8,45 евро за половину литра торговцам латвийским алкоголем понадобится удача у эстонских границ.

Пабрикс сделал данное заявление на фоне повышения акцизов на алкоголь в Эстонии - в три раза выше, чем в Латвии. Из-за серьезной разницы в стоимости жители страны покупают алкоголь в соседнем государстве, что негативно сказывается на бизнесе в Эстонии.