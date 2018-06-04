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2:46   4 Июня 2018
Россия
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Свыше 200 учений запланировали в ВКС РФ на летние месяцы

Свыше 200 учений запланировали в ВКС РФ на летние месяцы

Главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ генерал-полковник Сергей Суровикин сообщил, что ВКС готовятся к главным командно-штабным учениям «Восток-2018».

В целом, чтобы выполнить приоритетные задачи за летние месяцы в ВКС запланировали больше двух сотен учений разного уровня. Однако и это не все. Проведут восемь сотен сборовых мероприятий с разными категориями военных, добавил он.

Накануне отработали несение боевого дежурства в Сибири экипажи пусковых установок подвижных грунтовых РК «Ярс» и «Тополь».

Ранее стало известно, что подразделения ВДВ России в этом году примут участие в трех международных учениях, которые состоятся в Белоруссии, Египте и России.

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Автор: Анастасия Аои
#россия #учения #политика #вкс #военные #тополь #ярс #суровикин
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