Свыше 200 учений запланировали в ВКС РФ на летние месяцы

Главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ генерал-полковник Сергей Суровикин сообщил, что ВКС готовятся к главным командно-штабным учениям «Восток-2018».

В целом, чтобы выполнить приоритетные задачи за летние месяцы в ВКС запланировали больше двух сотен учений разного уровня. Однако и это не все. Проведут восемь сотен сборовых мероприятий с разными категориями военных, добавил он.

Накануне отработали несение боевого дежурства в Сибири экипажи пусковых установок подвижных грунтовых РК «Ярс» и «Тополь».

Ранее стало известно, что подразделения ВДВ России в этом году примут участие в трех международных учениях, которые состоятся в Белоруссии, Египте и России.