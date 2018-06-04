Три человека спасены из «лавовой ловушки» на Гавайях

На Гавайях трех человек эвакуировали из окружения потоками лавы вулкана Килауэа, сообщает Reuters.

Двух мужчин и одну женщину перевезли на вертолете в минувшее воскресенье.

Извержение на Большом острове продолжается уже более месяца. Лавовые потоки достигают ширины в три футбольных поля, они уже поглотили дорогу и десятки домов и уничтожили пресноводное озеро. Извержение сопровождается выбросом опасных для здоровья людей газов.

Губернатор штата Гавайи запросил помощь федерального правительства США в связи с ЧП.