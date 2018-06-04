Business Insider огласил последствия торговой войны для США 

Business Insider сообщает, что война в торговой сфере, которую устроил американский лидер Дональд Трамп, чтобы поддержать рынка труда Соединенных Штатов, в итоге негативно скажется на американских рабочих.

В статье, ссылаясь на некоторых экономистов, пишут, что повышенные пошлины Соединенных Штатов на алюминий и сталь могут стать причиной потери сотен тысяч рабочих мест. Это связывают с тем, что подорожание металлов заставит компании искать варианты того, как уменьшить издержки, а это будет зачастую проявляться в сокращении работников.

А вот по версии консалтинговой группы Trade Partnership, пошлины наоборот создадут новые рабочие места, но в этом тоже нашли так называемые минусы. Число рабочих мест станет больше на предприятиях по производству металлов и приведет к потере почти 500 тысяч рабочих мест в других экономических секторах.

Накануне Трамп заявил, что его не пугает возможная торговая война со странами-союзниками из-за американских повышенных пошлин. Более того, он заявил, что Америка не позволила бы себе проиграть ее.