Мэй поздравила Конте с победой на выборах премьера Италии

Британский премьер Тереза Мэй поздравила итальянского коллегу Джузеппе Конте со вступлением в должность.

В телефонном разговоре Мэй отметила, что обе страны связаны многолетними узами дружбы и сотрудничества.

Стороны согласились, что существует ряд важных вопросов для дальнейшей совместной работы: вопросы по миграции, противодействию терроризму, ситуация в Ливии, а также Brexit.

Британский премьер отметила, что после выхода из ЕС Британия не покидает Европу.

Конте и Мэй заявили, что нетерпением ожидают встречи на саммите «Большой семерки» в Канаде.