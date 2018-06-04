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 Новоизбранный мэр Кишинева обратился к русскоязычным жителям города

Новоизбранный мэр Кишинева обратился к русскоязычным жителям города
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1:38   4 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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Новоизбранный мэр Кишинева обратился к русскоязычным жителям города

Новоизбранный мэр Кишинева обратился к русскоязычным жителям города

Победивший на выборах мэра в молдавской столице Андрей Нэстасе заявил о намерении не отделять русскоязычных жителей города от других.

Второй тур выборов прошел в Кишиневе в воскресенье. По данным ЦИК страны, явка составила около 39 процентов, всего проголосовали 248 тысяч 665 человек. За кандидата от партии «ДА» Нэстасе проголосовали 129 тысяч человек, за представителя социалистов Иона Чебана - 116 тысяч.

Нэстасе сообщил, что хочет обратиться к русскоязычным жителям города, многие из которых голосовали за Чебана. Он заверил, что станет мэром для всех горожан, пригородных городов и сел. Градоначальник подчеркнул, что никогда не делил людей по национальностям, по религии, по языку и не намерен этого делать впредь.

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Автор: Олег Королев
#молдавия #мэр #кишинев
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