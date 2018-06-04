ВКС России начали получать новейшие тренажеры для ЗРС С-400 и боевых вертолетов

Главнокомандующий российскими Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин сообщил, что ВКС начали получать современные учебные комплексы для тренировок, освоения С-400, авиакомплексов Су-34, вертолетов Ми-28Н и Ка-52.

Он рассказал, что помимо этого, полигоны для авиации и центры боевой подготовки оборудовали к постоянному использованию по предназначению. В них продолжают добавлять новые виды мишеней и комплексы объективного контроля боевого применения.

В свою очередь морская пехота Каспийской флотилии уже получила свыше трех десятков БТР-82А.

Также экипажи пусковых установок подвижных грунтовых РК «Тополь» и «Ярс» отработали задачи несения боевого дежурства на полевых позициях в дневное и ночное время суток в Сибири.