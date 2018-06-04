Каспийская флотилия получили новейшие бронетранспортеры БТР-82А

Морская пехота Каспийской флотилии получила более 30 бронетранспортеров БТР-82А, сообщил глава пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

Техника прибыла в Астрахань из Костромской области эшелоном. Подразделения получили бронетранспортеры в рамках программы перевооружения на современные образцы техники до 2020 года.

После разгрузки с железнодорожных платформ машины отправились в воинскую часть, где личный состав подготовил прибывшую технику к предстоящим полевым выходам. Военнослужащие из состава экипажей БТР проверили технические жидкости и исправность систем.