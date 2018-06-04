США стараются обеспечить непрерывность переговоров с КНДР

Глава Национального экономического совета при главе Соединенных Штатов Лоуренс Кадлоу сообщил, что американская сторона пытается обеспечить непрерывность переговоров с Северной Кореей.

В эфире Fox News он заявил, что добиться всего и сразу не удастся, поэтому стороны продолжают вести диалог. По словам Кадлоу, американский лидер Дональд Трамп ведет себя с Северной Кореей намного смелее недавних предшественников и несмотря на то, что все говорят, что Соединенные Штаты не добьются своего, президент уверен, что все возможно и нужно только подождать.

Что касается санкций против КНДР, он отметил, что ждать скорое их ослабление не следует, возможно это произойдет со временем, но точно не сейчас.

Саммит Америка-КНДР состоится 12 июня в Сингапуре. Исполняющая обязанности помощника государственного секретаря Соединенных Штатов по делам Восточной Азии и Тихого океана Сьюзан Торнтон 4 июня прибудет в Сингапур и пробудет там до седьмого числа. Она поучаствует в подготовке приближающегося события.

Накануне СМИ сообщили, что острым оказался вопрос о способе оплаты проживания Ким Чен Ына в отеле в Сингапуре на время саммита.