Мэттис провел переговоры с премьером Индии

Американское министерство обороны сообщило, что глава Пентагона Джеймс Мэттис встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Сингапуре.

2 июня в кулуарах 17-го азиатского саммита по безопасности в Сингапуре они пообещали продолжить укреплять стратегическое партнерство Индии и Америки, а также подтвердили приверженность поддержанию стабильности и мира в регионе.

Несколько дней назад стало известно, что Индия собирается закупить у России зенитные ракетные системы С-400 «Триумф». Американская сторона осталась недовольна этим решением, однако вводить сейчас санкции из-за этого не станет. Тем не менее так индийское правительство может осложнить сотрудничество с Соединенными Штатами.