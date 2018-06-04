Адвокат сообщил о возбуждении дела после ограбления квартиры Вышинского
По факту ограбления квартиры арестованного на Украине главы «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского возбуждено уголовное дело.
РИА «Новости» со ссылкой на адвоката журналиста уточняет, что дело внесено в Единый реестр досудебных расследований Украины. Данная процедура соответствует возбуждению уголовного дела в российской практике.
Ранее защитник Вышинского сообщил об ограблении в киевской квартире журналиста. По предварительной версии, неизвестные злоумышленники проникли через окно балкона в расположенное на третьем этаже помещение.
Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев назвал произошедшее типичным мародерством.