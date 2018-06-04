Медведев проведет встречу с членами Совета фонда «Сколково» в расширенном составе

Пресс-служба кабинета министров сообщила, что российский премьер Дмитрий Медведев 4 июня встретится с членами Совета фонда «Сколково».

Медведев неоднократно говорил о важности центра в развитии экономической сферы государства. Прошлой осенью он призвал его включиться в осуществление программы «Цифровая экономика».

Премьер отметил, что «Сколково» превратилось в самый настоящий город. Количество сотрудников уже переросло цифру в три тысячи. Для их работы и жизни создают нужную инфраструктуру.

На встрече с Медведевым будут присутствовать сопредседатели Совета фонда «Сколково» Виктор Вексельберг и Аркадий Дворкович, вице-премьер Максим Акимов.

Несколько дней назад объявили о появлении нового мобильного оператора Easy4. Известно, что программно-аппаратный комплекс для оказания услуг связи находится в Технопарке инновационного центра «Сколково».