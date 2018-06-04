Немецкий парламентарий призвала вернуть Россию в состав «Большой восьмерки»

Представитель левой фракции в парламенте ФРГ Сара Вагенкнехт призвала вернуть Россию в G8.

В эфире радиостанции Deutschlandfunk она отметила, что теперь проблема стран-членов объединения заключается в том, что США проводят политику, которую другие шесть стран не устраивает.

Вагенкнехт уверена, что обеспечивать безопасность в Европе получится только с Россией, из-за чего Брюссель должен сотрудничать с Москвой по наиболее важным вопросам. Также она отметила, что Берлин должен направить внешнеполитический курс на налаживание отношений с российской стороной.

Депутат бундестага призвала Евросоюз не «бежать» за США, а преследовать свои интересы.