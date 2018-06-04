Спасатели ликвидировали возгорание в парке Монрепо в Ленобласти

Главное управление МЧС России по Ленинградской области сообщило, что возгорание в парке Монрепо ликвидировали.

Площадь по которой прошло пламя достигла четырех гектаров. Чтобы его потушить использовали пожарный поезд.

3 июня в 23:00 пожар в историко-архитектурном и природном музее Монрепо ликвидировали. На данный момент занимаются проливкой лесной подстилки.

Накануне сообщили, что пожар на 650 гектарах в приморском нацпарке «Зов тигра» локализовали. отмечалось, что населенным пунктам, которые расположены неподалеку, ничего не угрожает.