Британские парламентарии призвали исключить Россию из Интерпола

В парламенте Великобритании призвали министра внутренних дел страны Саджида Джавида ограничить доступ Москвы к базе данных Интерпола, сообщает Daily Telegraph.

Газета подчеркивает, что призыв законодателей последовал после задержания бизнесмена в Мадриде.

Британские парламентарии считают, что Россия через международную полицию якобы пыталась выти на след основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера.

В минувшую среду Браудер рассказал, что что его задержали в Испании по запросу российской стороны. Его отпустили спустя несколько часов.