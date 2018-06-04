Выпуск Ан-124 в России могут возобновить под новым брендом

Член комиссии при главе РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник сообщил, что выпуск тяжелого дальнего транспортного самолета Ан-124 «Руслан», который в 90-х годах был крупнейшим по габаритам воздушным судном в мире, могут начать под другим брендом.

Он объяснил, что по мировым правилам марку Ан-124 нужно нести пока не решат реализовать значительные изменения в воздушном судне. Сейчас их собираются внести, а значит он пойдет под другим брендом. В частности, намерены улучшить авионику, изменить шасси, поменять двигатели.

Сытник подчеркнул, что база Ан-124, но это будет почти другой самолет.

Накануне командующий российской Военно-транспортной авиацией Владимир Бенедиктов сообщил, что тему возобновления производства Ан-124 все еще обсуждают.