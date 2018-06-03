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23:53   3 Июня 2018
Весь мир
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Помпео призвал Китай уважать права человека

Помпео призвал Китай уважать права человека

Американский государственный секретарь Майк Помпео в связи с 29-й годовщиной событий на площади Тяньаньмэнь призвал китайское правительство с уважением относиться к правам и свободам человека. 

В 1989 году 4 июня в Китае применили армию, чтобы пресечь масштабные акции митингующих на площади Тяньаньмэнь. Подавление выступлений студенчества и некоторого городского населения раскритиковали на Западе. В то время это послужило причиной для введения антикитайских санкций. 

Соединенные Штаты требуют обнародовать отчет об убитых, задержанных и пропавших без вести во время тех событий; освободить заключенных за стремление сохранить память о произошедшем на площади; больше не преследовать участников акций и их семьи.

Помпео отметил, что Америка рассматривает защиту прав человека как одну из главных обязанностей всех государств.

Ранее китайское правительство заявило, что считает неконструктивным отказ американского министерства обороны от приглашения военных КНР на учения в Тихом океане.  

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Автор: Анастасия Аои
#сша #политика #китай #протест #права человека #помпео #акции протеста #тяньаньмэнь
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