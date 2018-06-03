Разлив примерно 20 тонн нефти произошел в Татарстане из-за ДТП

Дорожно-транспортное происшествие произошло 3 июня в Тукаевском районе (Татарстан) на пути Набережные Челны — Водозабор. Из-за него случился разлив порядка 20 тонн нефтепродуктов.

МВД по региону сообщает, что жительница Набережных Челнов на Ford Focus столкнулась с «Камазом». В цистерне последнего было порядка двух десятков тонн нефти. Она разлилась на почти 20 квадратных метров.

Водитель грузовика в больнице, ему оказали всю необходимую помощь. О его состоянии на данный момент не сообщили.

Пассажиров легкового автомобиля осмотрели и уже отпустили домой.

Специалисты устанавливают подробности инцидента.

В прошлом месяце сообщили о разливе нефтепродуктов в речном порту Якутска. Это случилось из-за того, что демонтировали речное судно.