Причину полета украинского Су-25 над пляжем на высоте около 10 метров назвали в ВСУ

Представитель пресс-службы украинских Военно-воздушных сил Дмитрий Струтинский назвал причину низкого полета украинского штурмовика Су-25 над пляжем в Запорожской области.

Напомним, накануне очевидец разместил в сети видео, где на «предельно низкой» высоте при большой скорости Су-25 пролетел в курортном поселке Кирилловка над пляжем вдоль береговой линии, где отдыхали несколько человек.

По словам Струтинского, воздушное судно отрабатывало противодействие условному противнику на ограниченных высотах. Во время этого оно не нарушало законодательство и все шло согласно планам, установкам. Выбранная скорость давала возможность выполнить этот маневр. Людям на пляже ничего не угрожало, добавил он.

Ранее украинский лидер Петр Порошенко заявил, что Украина построит мост через Дунай. Уже разрабатывают нужную документацию и согласовывают строительство с румынскими партнерами.