Рок-н-ролл: неизвестный устроил стрельбу в Сан-Диего
На пути к «рок-энд-ролльному марафону» в американском Сан-Диего неизвестный устроил стрельбу. По последним данным, постадал один полицейский. Об этом сообщили в программе «10 news».
Инцидент, по данным местной полиции, произошел около около 11:00 по местному времени (21:00 мск). В настоящее время неизвестный держит оборону верхнем уровне парковки.
На телеканале отметили, что ранение полицейского было нанесено не подозреваемым — предполагается, что правоохранитель нечаянно разрядил оружие в себя.
На месте происшествия работает полиция.