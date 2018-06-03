Рок-н-ролл: неизвестный устроил стрельбу в Сан-Диего

На пути к «рок-энд-ролльному марафону» в американском Сан-Диего неизвестный устроил стрельбу. По последним данным, постадал один полицейский. Об этом сообщили в программе «10 news».

Инцидент, по данным местной полиции, произошел около около 11:00 по местному времени (21:00 мск). В настоящее время неизвестный держит оборону верхнем уровне парковки.

На телеканале отметили, что ранение полицейского было нанесено не подозреваемым — предполагается, что правоохранитель нечаянно разрядил оружие в себя.

На месте происшествия работает полиция.